Си Цзиньпин встретится с Трампом 30 октября в Пусане

Председатель КНР планирует подробно обсудить с президентом США важные вопросы китайско-американских отношений

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин © REUTERS/ Carlos Barria

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом 30 октября в Пусане. Об этом сообщил МИД КНР.

"По договоренности между Китаем и США 30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обменяются мнениями по вопросам китайско-американских отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что "на этой встрече главы двух государств проведут углубленный обмен мнениями по стратегическим и долгосрочным вопросам, касающимся отношений Китая и Соединенных Штатов, а также по важным проблемам, представляющим взаимный интерес", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов к взаимодействию с Вашингтоном, чтобы обеспечить положительные результаты этой встречи, "придать новый импульс стабильному развитию китайско-американских отношений". По его словам, дипломатия на уровне лидеров стран "играет незаменимую стратегическую роль" в продвижении сотрудничества между Китаем и США.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки с Китаем по итогам встречи с Си Цзиньпином. Он также выразил готовность снизить дополнительную пошлину в отношении китайских товаров, введенную Вашингтоном в связи с контрабандой фентанила (наркотического опиоидного анальгетика - прим. ТАСС).