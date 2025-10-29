ОДКБ: крупные конфликты вплотную подошли к зоне ответственности организации

Сохраняется нестабильность на Среднем и Ближнем Востоке, отметил заместитель генсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Крупномасштабные конфликты, чреватые дальнейшим разрастанием, вплотную подошли к границам зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ, спецпредставитель генсека по миротворчеству Таалатбек Масадыков.

"Крупномасштабные конфликты, чреватые дальнейшим разрастанием, вплотную подошли к границам зоны ответственности ОДКБ. Сохраняется серьезная ситуация на территории Афганистана, то есть вызовы и угрозы с этой территории не убраны совсем. Сохраняется нестабильность на Среднем и Ближнем Востоке. Не удается найти решение конфликта в Восточной Европе", - отметил он в ходе мероприятия ОДКБ в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Масадыков обратил внимание на то, что в погоне за геополитическими дивидендами западные страны активно используют все более изощренные методы борьбы, гибридные войны, компонентами которых все чаще становятся современные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. По его словам, это "существенно облегчает возможность создания и тиражирования недостоверных, провокационных сообщений".