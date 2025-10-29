Трамп признался, что не осознавал число конфликтов в мире

Президент США также считает, что ему очень повезло, что он уже "смог решить множество проблем"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признался, что до своего прихода к власти не подозревал, что в мире так много конфликтов между странами.

"Мне очень повезло, что я смог решить множество проблем в мире. Я даже не подозревал, что их так много. Никто даже не знал, что есть страны, находящиеся в состоянии войны, которые теряли убитыми миллионы и миллионы людей. И мы [с этими проблемами] справились, за исключением одной, с которой, я думаю, мы разберемся, - Россией и Украиной. Но мы все это сделали, все довели до конца", - сказал он на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.