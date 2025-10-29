В Румынии считают, что Путин и Трамп смогут урегулировать конфликт на Украине

Экс-кандидат в президенты республики Кэлин Джорджеску выразил надежду, что подписание мирного соглашения могло бы произойти в Бухаресте

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ ТАСС

БУХАРЕСТ, 29 октября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны урегулировать украинский конфликт, а подписание мирного соглашения могло бы произойти в столице Румынии - городе Бухаресте. Такое мнение высказал экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску.

"Я хочу поприветствовать усилия Трампа и Путина по установлению мира. Я убежден, что благодаря их мудрости, разуму и прагматизму они одержат победу. И я также уверен, что великий и долгожданный мир в регионе <...> будет подписан в Бухаресте", - сказал он, выступая перед сторонниками у полицейского участка в городе Буфтя в пригороде румынской столицы. Его слова приводит телеканал Antena 3.

Джорджеску добавил, что в отличие от президента страны Никушора Дана, которого люди освистывают, его самого "сторонники обнимают". После он отказался отвечать на вопросы журналистов, ограничившись выступлением.

Об отмененных президентских выборах в Румынии

Прошедшие в 2024 и 2025 годах президентские выборы в Румынии сопровождались громкими скандалами. После того как оппозиционный кандидат Джорджеску стал фаворитом в первом туре, итоги голосования были отменены решением Конституционного суда (КС), а Джорджеску сняли с президентской гонки. На повторных выборах в мае во втором туре победил мэр Бухареста Никушор Дан, однако его соперник, лидер партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион, обжаловал в КС итоги голосования. Политик утверждает, что результаты были сфальсифицированы. В частности, его штаб обвинил власти Молдавии в организованном подвозе избирателей. Однако суд отклонил это ходатайство как необоснованное.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявлении РБК сравнил утверждения румынской стороны с оказавшимися сфальсифицированными обвинениями о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и подчеркнул, что заявления Бухареста также не соответствуют действительности.