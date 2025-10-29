Протестующие попытались сорвать саммит Трампа и лидера Южной Кореи

Активистов было около 70 человек

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Активисты устроили акцию протеста против президента США Дональда Трампа и вступили в стычку с полицией, попытавшись прорваться на место проведения саммита Республики Корея и США в Кёнджу. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Протестующих было около 70 человек. Они попытались прорваться в Национальный музей в Кёнджу, где должна пройти встреча Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. Активисты преодолели около 100 метров за пределами полицейского кордона. Инцидент произошел до начала саммита. По информации агентства, пострадавших нет, но физическое столкновение с полицией имело место. Протестующие держали в руках плакаты с лозунгом: "Нет Трампу".

По данным газеты "Хангёре", протестующие преодолели около 200-300 метров прежде, чем их задержали полицейские. От места проведения акции у Дворца Тонгун и пруда Вольчи, которые являются местной достопримечательностью, до Национального музея около 500 м по прямой.