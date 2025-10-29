США уведомили Румынию о сокращении около 700 военных в стране

Около 1 тыс. американских военных останутся на территории страны

БУХАРЕСТ, 29 октября. /ТАСС/. США проинформировали Министерство национальной обороны Румынии о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек, в том числе на авиабазе Михаил Когэлничану. Об этом говорится в пресс-релизе румынского оборонного ведомства.

"Министерство национальной обороны было проинформировано об изменении численности американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США. <...> Среди подразделений бригады, ротация которых в Европе прекратится, также упоминаются силы, направленные в Румынию и дислоцированные на [авиабазе] Михаил Когэлничану", - сообщается в документе. Отмечается, что около тысячи американских военных останутся на территории страны, что означает сокращение контингента примерно на 700 человек.