В Польше заявили о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

Самолет не нарушил воздушное пространство страны

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Истребители польских ВВС МиГ-29 были подняты в воздух якобы для перехвата пролетавшего над Балтикой российского самолета Ил-20, утверждает оперативное командование ВС Польши.

По его сведениям, 28 октября два дежурных истребителя МиГ-29 польских ВВС визуально идентифицировали российский самолет, который выполнял полет над Балтийским морем и сопроводили его из польской зоны ответственности. "Самолет не нарушил воздушное пространство Польши", - отмечается в X.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.