Политик Жемайтайтис: отсутствие диалога с Минском привело к контрабанде

Как отметил Ремигиюс Жемайтайтис, возникшая ситуация "стала следствием неудачной внешней политики" властей

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Лидер литовской партии "Заря над Неманом" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что ситуация с воздушной контрабандой возникала в результате отсутствия диалога с Белоруссией.

"У нас практически отсутствуют дипломатические отношения с Белоруссией на рабочем уровне, контакты с теми должностными лицами, с которыми можно было бы решать проблемы", - сказал он в эфире радиостанции "Жиню радияс".

Как отметил политик, возникшая ситуация "стала следствием неудачной внешней политики" властей. По его мнению, Польша, в отличие от Литвы, не сталкивается с проблемой переброски по воздуху контрабандных сигарет, поскольку сохранила дипломатические контакты с Белоруссией.

Жемайтайтис также подверг критике распределение средств в сфере инфраструктуры безопасности. "Мы инвестируем в военную инфраструктуру, но не делаем этого в отношении инфраструктуры общественной безопасности", - подчеркнул политик.

Литва ранее в очередной раз закрыла два КПП на границе с Белоруссией. Литовский премьер-министр Инга Ругинене сообщила, что власти страны подготовили план полного закрытия границы с Белоруссией, который намерены принять 29 октября. По ее утверждению, постоянные инциденты с проникновением на территорию Литвы метеорологических зондов с табачной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают полностью закрыть границу. Белорусский президент Александр Лукашенко назвал решение властей соседней страны "мелким".