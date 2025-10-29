Cubadebate: ураган "Мелисса" достиг Кубы

Инфраструктура в восточной части острова примет на себя основной удар стихии

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Ураган "Мелисса", который ослаб до третьей категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на восточную часть Кубы ночью 29 октября. Об этом сообщает местный новостной портал Cubadebate.

По его данным, порывы ветра скоростью около 195 км/ч (54 м/с) зафиксированы в муниципалитете Гуама провинции Сантьяго-де-Куба на востоке карибской страны. Ранее сообщалось об эвакуации порядка 750 тыс. человек. Власти острова ожидают значительные разрушения инфраструктуры в восточной части Кубы, которая примет на себя основной удар стихии.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что из-за урагана не менее семи человек погибли на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. Сейчас момент "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории. После Кубы, по прогнозу метеорологов, он направится в сторону Багамских островов.