В Литве завели более 20 дел о воздушной контрабанде за девять месяцев

По словам генпрокурора Ниды Грунскене, проблема особенно обострилась в октябре

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. В Литве за девять месяцев 2025 года возбуждено более 20 дел о воздушной контрабанде, установлены 50 подозреваемых. Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.

"Проблема сигаретной контрабанды с использованием воздушных шаров особенно обострилась в октябре, но она существовала и раньше, о чем свидетельствует 21 дело, расследуемое прокуратурой с начала текущего года", - сказала она.

По этим делам, как отметила прокурор, установлены 50 подозреваемых. "Важно не только установить лиц, которые прибывают к месту приземления зондов, чтобы забрать посылку, но прежде всего выявить организаторов преступного бизнеса. Мы считаем, что контрабандный промысел направляет организованная преступность", - утверждала Грунскене.

На фоне борьбы с массовой переброской из Белоруссии на метеорологических зондах табачной контрабанды МВД Литвы предложило многократно ужесточить наказание за такие проступки, переквалифицировать их из административных в уголовно наказуемые и предусмотреть наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.