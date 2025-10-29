Депутат Кравчук: Приднестровье против политики возрождения нацизма в Молдавии

По словам парламентария, в республике переписывают историю и оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Жители Приднестровья выступают против политики возрождения нацизма, которую проводит президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности. Об этом заявил в эфире телеканала ТСВ депутат Верховного совета непризнанной республики Вадим Кравчук, комментируя открытие в Молдавии мемориалов солдатам румынского диктатора Иона Антонеску, которые вторглись в СССР вместе с Гитлером и виновны в гибели сотен тысяч мирных граждан.

"На одном из памятников прямо есть надпись: "Румынским героям, погибшим за освобождение Бессарабии в июле 1941 года, в крестовом походе против большевизма. Представляете, как они обманывают свой народ и свою молодежь? Нацизм смело шагает по территории Молдовы. Приднестровцы, особенно старшее поколение, очень хорошо помнят румынский, нацистский сапог. И чтобы это не повторилось, в Приднестровье даже приняты законы, что генерализация нацизма попадает под уголовную ответственность", - сказал Кравчук. Он напомнил, что в Молдавии переписывают историю, оскверняют памятники героям Великой Отечественной войны, а в молдавских школах учат детей по учебникам, в которых обеляют румынский преступников.

Как сообщил глава молдавского координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович, только на минувшей неделе в республике с почестями было открыто три мемориала румынским пособникам нацистов. В церемониях приняли участие почетный караул и оркестр министерства обороны, школьники.

В годы Второй мировой войны оккупированную Молдавию, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг Гитлер передал под управление Антонеску, который был лидером Румынии в 1940-1944 гг. По данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы, по разным данным, до 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест под давлением международной общественности принес официальные извинения за эти преступления. Молдавский парламент в 2016 году одобрил Декларацию о признании окончательного доклада международной комиссии под председательством Эли Визеля об изучении Холокоста.

Вместе с тем в Молдавии при поддержке Бухареста действуют партии, которые пропагандируют идеи ликвидации молдавского государства и его слияния с Румынией. С этим связаны решения о переименовании молдавского языка в румынский и изучении румынской истории в школах. Несколько лет назад в населенных пунктах Молдавии стали появляться памятники румынским солдатам, штурмовавшим границы страны в 1941 году. Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.