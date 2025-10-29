Трамп назвал Моди очень симпатичным парнем

По словам президента США, он дал такую оценку индийскому премьеру в ходе переговоров по урегулированию обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном в мае 2025 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп © Mark Wilson/ Getty Images

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно отозвался о премьер-министре Индии Нарендре Моди в ходе выступления на обеде для участников саммита АТЭС в Кёджу. Об этом сообщила газета The Times of India.

"Премьер-министр Моди - очень симпатичный парень. <...> Я очень уважаю и люблю премьер-министра Моди", - приводит издание слова американского лидера.

По словам Трампа, он дал такую оценку индийскому премьеру в ходе переговоров по урегулированию обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном в мае 2025 года. 10 мая стороны сообщили о прекращении огня. Глава Белого дома заявил о своей личной роли в урегулировании конфликта, однако Индия полностью опровергла утверждения о посреднической роли США в деэскалации.