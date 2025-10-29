ВС Австрии приняли на вооружение сотни разведывательных беспилотников

Глава оборонного ведомства республики Клаудиа Таннер также сообщила о начале активной фазы разработки австрийской стратегии антидроновой обороны

ВЕНА, 29 октября. /ТАСС/. Бундесхеер (Вооруженные силы Австрии) принял на вооружение свыше 300 беспилотников, предназначенных для разведки местности. Об этом сообщила министр обороны альпийской республики Клаудиа Таннер на пресс-конференции.

"Мы уже используем дроны, в текущем году поступило на вооружение 315 БПЛА, которые предназначены <...> главным образом для использования в разведывательных целях", - сказала она, уточнив, что в 2026 году планируется дальнейшее увеличение парка дронов.

Глава оборонного ведомства также объявила о начале активной фазы разработки австрийской стратегии антидроновой обороны, которую правительство надеется "принять как можно быстрее". Конкретных сроков Таннер не назвала, сославшись на необходимость внесения соответствующих изменений в законодательство, для чего потребуется согласие парламента.

Министр также прокомментировала свои недавние слова о том, что планирует сделать Бундесхеер "мощнейшей армией Второй республики", отметив, что работа включает три направления: инвестиции в инфраструктуру, мобильность (средства ПВО и "сухопутные возможности"), а также обновление снаряжения военнослужащих (оружие, форма, другое личное оборудование).