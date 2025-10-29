В Португалии хотят ужесточить правила получения гражданства иностранцами

Однако крайне правым не удалось договориться об автоматическом лишении гражданства осужденных за тяжкие преступления

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Консервативное правительство Португалии согласовало с крайне правыми реформу, предусматривающую ужесточение требований для получения гражданства республики. Об этом сообщила газета El País.

По ее версии, изменения увеличивают сроки ожидания для подачи заявлений на местное гражданство, вводят экзамены по знанию языка и культуры. Также появляется требование, согласно которому претендент на португальский паспорт не должен получать государственной помощи на момент подачи заявки. Он также должен иметь возможность подтвердить наличие собственных финансовых средств для проживания в стране.

Кроме того, в уголовный кодекс вносятся поправки, позволяющие по решению суда аннулировать португальское гражданство у иностранцев в качестве дополнительного наказания за совершение преступлений. Реформа также отменяет особый режим по получению местного паспорта для сефардских евреев. Однако крайне правым не удалось договориться об автоматическом лишении гражданства осужденных за тяжкие преступления.

Теперь эти инициативы должны быть переданы президенту республики Марселу Ребелу ди Соузе, который может принять закон, наложить на него вето или отправить на проверку в Конституционный суд.