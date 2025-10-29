Провинция Южной Кореи подарит Трампу "яблоко с его лицом"

Яблоки считаются "визитной карточкой" Кёнсан-Пукто

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Провинция Кёнсан-Пукто подготовила в качестве подарка президенту США Дональду Трампу по случаю государственного визита в Республику Корея "яблоко с его лицом". Об этом заявил губернатор провинции Ли Чхоль У в интервью южнокорейской радиостанции YTN.

"На яблоке вырезано лицо Трампа, есть яблоко с вырезанной [надписью в честь] нашего [саммита] АТЭС. Такая работа на яблоках требует много времени", - сказал глава региона. 29 октября Трамп начал государственный визит в Республику Корея, он встретился с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Кёнджу, где проходят мероприятия по линии АТЭС. 31 октября - 1 ноября состоится саммит АТЭС, но, как ожидается, Трамп пропустит встречу лидеров экономического объединения.

Город Кёнджу расположен в провинции Кёнсан-Пукто. Яблоки считаются "визитной карточкой" этого региона. Южнокорейские СМИ распространили фотографии яблок, на которых вырезаны узор в виде лошади, слова "АТЭС" и "Корея".

"Мы изготовили [изделие] из "лунной керамики" с лицом Трампа. Мы показали это американскому послу, ему очень понравилось", - сказал губернатор. Под "лунной керамикой" подразумевается средневековая корейская техника изготовления изделий из фарфора периода Чосон (1392 - 1910 гг.).

Президент Республики Корея на встрече с Трампом вручил тому высший государственный орден "Мугунхва", которым награждаются только главы государств или их супруги, а также позолоченную копию средневековой короны корейского государства Силла. Трамп стал первым американским президентом, который получил орден "Мугунхва".