Трамп ожидает позитивных итогов встречи с Си Цзиньпином 30 октября

Президент США заявил, что в течение последнего месяца он много общался с председателем КНР

Президент США Дональд Трамп (слева) © REUTERS/ Evelyn Hockstein

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг, 30 октября, в Пусане (Республика Корея) приведет к позитивным итогам для обеих стран.

"Завтра я встречусь с председателем КНР Си [Цзиньпином], и я с нетерпением жду этой встречи. В течение последнего месяца мы много общались, и я думаю, что [по итогам] у нас будет что-то, что станет весьма удовлетворительным для Китая и для нас. Я думаю, что это будет очень хорошая встреча. Я с нетерпением жду завтрашнего утра, когда мы встретимся, а затем я вернусь в Соединенные Штаты", - сказал Трамп во время торжественного ужина с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Кёнджу, где ранее прошли переговоры глав двух государств.