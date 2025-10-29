Орбан призвал ЕС выделять Украине как можно меньше средств

Ресурсы необходимо оставлять в Европе, отметил венгерский премьер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил свой план достижения мира и стабильности в Европе, в том числе развития отношений с Россией и Украиной.

"Наше видение мира и стабильности в Европе: Европа должна вести прямые переговоры с Россией - мы должны иметь право голоса. Украина должна быть стратегическим партнером, а не членом ЕС. Выделяйте Украине как можно меньше средств, а ресурсы оставляйте в Европе. Уважайте энергетический выбор каждой страны", - написал глава правительства в Х, обобщив основные положения своих недавних выступлений по международным вопросам.

Ранее Орбан призывал лидеров Евросоюза к началу прямых переговоров с Россией по примеру США в целях урегулирования украинского конфликта и создания новой системы европейской безопасности. Он также предупреждал, что Венгрия не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, не поддержит оказание этой стране чрезмерной финансовой помощи и будет отстаивать свое право по-прежнему получать нефть и газ из России.