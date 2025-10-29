В Газе с октября 2023 года погибли 256 журналистов

Жертвой удара израильской армии стал Мухаммед аль-Мунирави, работавший в одной из палестинских газет

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

КАИР, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 256 работников СМИ погибли в секторе Газа в результате военных действий и обстрелов со стороны ВС Израиля с октября 2023 года. Такие данные обнародовала в своем Telegram-канале пресс-служба властей анклава.

По ее сведениям, ранее жертвой удара израильской армии стал Мухаммед аль-Мунирави, работавший в одной из палестинских газет.

Согласно информации телеканала Al Jazeera, аль-Мунирави погиб в лагере для беженцев Нусейрат вместе со своей супругой.

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято премьером в ходе совещания с военными после того, как сторонники палестинского движения ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия еврейского государства в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. В результате ночных атак израильских сил, по последним данным, были убиты свыше сотни палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе вследствие боевых действий, превысило 68 тыс., более 170 тыс. получили ранения. 6 октября текущего года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.