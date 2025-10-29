Вэнс заявил о желании США поддерживать продуктивные отношения с Украиной и РФ

Американский вице-президент отметил, что Вашингтон хочет положить конец конфликту

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Администрация США стремится поддерживать продуктивные отношения с Москвой и Киевом, чтобы урегулировать конфликт. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете New York Post.

"Мы стараемся поддерживать продуктивные отношения с украинцами и россиянами, потому что мы хотим положить конец конфликту. Я думаю, что и у президента, и у меня очень хорошие рабочие отношения со всеми задействованными сторонами", - сказал политик.

По его словам, отношения между США и Украиной стали "более продуктивными" с момента перепалки Владимира Зеленского с Вэнсом и американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в феврале. "Это было полгода назад. Мы все начали с чистого листа", - сказал вице-президент.