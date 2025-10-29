В Кёнджу студенты устроили акцию протеста у отеля, где остановится Трамп

На место отправили около 100 сотрудников полиции, которые потребовали 20 демонстрантов разойтись

КЁНДЖУ, /Республика Корея/ 29 октября. /ТАСС/. Активисты устроили акцию протеста в Кёнджу против президента США Дональда Трампа перед отелем, где, как ожидается, останется на ночь американский лидер. Об этом сообщили в южнокорейской полиции.

Около 17:40 по местному времени (11:40 мск) группа протестующих из 20 членов студенческого объединения неожиданно устроила акцию протеста в 200 м от отеля Hilton в Кёнджу. Полиция потребовала от них разойтись, поскольку митинг не был согласован. Власти отправили на место около 100 сотрудников полиции.

Правоохранительные органы прибегли к принудительным мерам и оттеснили протестующих. Активисты устроили акцию в нескольких сотнях метрах от прежнего места, но в конечном счете разошлись, подчинившись требованию властей.

Ранее сообщалось, что днем протестующие попытались проникнуть на территорию Национального музея в Кёнджу, где проходила встреча президентов США и Республики Корея.