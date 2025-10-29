Al Arabiya: Сирия и Израиль приближаются к соглашению о мерах безопасности

Оно позволит урегулировать ситуацию на юге Сирии, в том числе в населенной друзами провинции Эс-Сувейда

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Переговоры между делегациями Сирии и Израиля о выработке совместных договоренностей по мерам безопасности приближаются к завершению, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатические источники. По его информации, стороны близки к заключению соглашения, которое позволит урегулировать ситуацию на юге Сирии, в том числе в населенной друзами провинции Эс-Сувейда.

Как отмечает телеканал, преодолению разногласий способствовало посредничество США. Готовящийся двусторонний договор с некоторыми незначительными изменениями будет напоминать в основных чертах соглашение о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, подписанное в 1974 году.

В частности, документ предусматривает совместное сирийско-американо-израильское присутствие в нескольких точках на юге Сирии, включая вершину Хермон (Джебель-эш-Шейх) в пограничном с Ливаном горном районе.

По сведениям Al Arabiya, переходное правительство обязалось не причинять вреда друзской общине и обеспечить жителей Эс-Сувейды всем необходимым, в том числе рабочими местами. В свою очередь Израиль подтвердил, что у него нет намерений отделить от остальной части Сирии эту южную провинцию, где в июле произошли межобщинные столкновения.

Для решения всех текущих вопросов будет учрежден трехсторонний комитет по безопасности, который будет вести мониторинг обстановки на совместной границе.

Ранее планировалось, что Сирия и Израиль смогут заключить двустороннее соглашение 24 или 25 сентября. На подписании документа в период проведения 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке настаивали Соединенные Штаты. Однако требование Израиля предоставить ему прямой гуманитарный коридор в Эс-Сувейду осложнило ситуацию на переговорах. В свою очередь Дамаск открыто обвинил Тель-Авив в поддержке сепаратистских сил во главе с радикальным друзским шейхом Хикметом аль-Хаджари, которые противостоят правительственным войскам.