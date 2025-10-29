Литва хочет привлечь Польшу к закрытию границы с Белоруссией
ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Литва хотела бы вовлечь Польшу в свой план закрытия границы с Белоруссией, сделав его региональным. Об этом заявил журналистам глава литовского МИД Кестутис Будрис.
"Мы понимаем, что сотрудничество государств региона при реализации таких действий придает им дополнительный вес и значительно увеличивает эффект, - сказал он. - Согласовываем этот вопрос с соседями, в том числе с Польшей".
Министр надеется, что в любом случае соседи Литвы не примут противоположные решения. "Лучше всего синхронизировать наши действия или хотя бы не двигаться в обратном направлении", - отметил Будрис.
Правительство Литвы в среду планирует объявить свое решение о полном закрытии границы с Белоруссией и сроках действия остановки пропуска через границу.
При этом польские власти накануне заявили о готовности открыть еще два КПП на границе с Белоруссией до конца 2025 года.