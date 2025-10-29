Вэнс заявил, что не планировал ссориться с Зеленским в Белом доме

По словам вице-президента США, тот факт, что Владимир Зеленский не надел деловой костюм, действительно сыграл важную роль в том, как прошла эта встреча, поскольку это замечание спровоцировало обмен колкими репликами

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что не планировал идти на конфронтацию с Владимиром Зеленским во время его скандального визита в Белый дом в феврале.

"Вовсе нет", - сказал Вэнс в подкасте издания New York Post на вопрос, был ли этот спор заранее спланирован. На уточняющий вопрос, ожидал ли он резкого поведения со стороны Зеленского, вице-президент также ответил отрицательно. По его словам, тот факт, что Зеленский не надел деловой костюм, действительно сыграл важную роль в том, как прошла эта встреча, поскольку именно это замечание спровоцировало обмен колкими репликами.

"Я был расстроен, потому что почувствовал некую грубость", - пояснил он, добавив с улыбкой, что этот эпизод может стать "самым известным поступком" в его карьере.