Кандидат на пост вице-премьера Румынии извинилась за критику Трампа

Оана Георгиу называла президента США "преступным диктатором" и "жалким человеком"

БУХАРЕСТ, 29 октября. /ТАСС/. Кандидат на пост вице-премьера Румынии Оана Георгиу, предложенная на эту должность главой кабмина страны Илие Боложаном, принесла извинения за свои прошлые высказывания о президенте США Дональде Трампе.

В феврале она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после перепалки Трампа и Владимира Зеленского называла американского президента "преступным диктатором" и "жалким человеком, который пришел управлять страной, которая когда-то была великой".

"Ничто из написанного мной на личной странице в Facebook до вступления в должность вице-премьера ни к чему не обязывает румынское государство или правительство. <...> Пост, вызвавший критику, был опубликован в очень эмоционально тяжелом контексте. <...> Конечно, оглядываясь назад, я бы больше не писала в том же духе, даже не будучи назначенной на государственный пост", - отметила она.

Георгиу добавила, что "за пределами сиюминутных эмоций" она уважает США и "благодарна за тот вклад, который они вносят в евроатлантическую безопасность". По ее словам, она "будет поддерживать и преданно представлять позицию румынского правительства в его отношениях с США", если получит пост.

Ранее врио председателя входящей в правящую коалицию левоцентристской Социал-демократической партии (СДП) Сорин Гриндяну раскритиковал это назначение, так как оно может "компрометировать отношения с США". По его мнению, "в правительстве уже полно антиамериканских и критических голосов в адрес администрации Трампа". Гриндяну напомнил, что Румынию уже исключили в начале года из программы безвизового въезда в США Visa Waiver, и потребовал, чтобы Боложан отозвал свое предложение.