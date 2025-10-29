ЕС принял к сведению решение США о сокращении контингента в Румынии

Еврокомиссия намерена продолжать реализовывать дорожную карту по повышению боеготовности ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) приняла к сведению решение Вашингтона сократить численность американских войск в Румынии. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Тома Ренье.

"Еврокомиссия приняла к сведению заявление США, и намерена продолжать реализовывать свою дорожную карту программы повышение боеготовности ЕС в тесной связи с НАТО", - подчеркнул он. Чиновник добавил, что реализация первого из четырех проектов в рамках этой программы - "Восточный часовой" должна начаться в первом квартале 2026 года, а к концу 2026 года он выйдет на начальную стадию операционной готовности.

Ренье также подчеркнул, что вопросы состава сил в Европе в настоящее время решаются на уровне НАТО.

Другой представитель ЕК Анвар аль-Ануни напомнил о заявлении главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, что Европа должна полностью отвечать за обеспечение собственной безопасности в тесном взаимодействии с НАТО. "Роль США в обеспечении трансатлантической безопасности и безопасности Европы остается несомненной для нас, но ЕС намерен брать все большую часть ответственности в свои руки", - подчеркнул он.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.

В штаб-квартире НАТО сообщили, что США заведомо предупредили НАТО об этом решении.