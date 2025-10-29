Черногория пока не приняла решение о введении виз для россиян

В местном МИД утверждают, что любые изменения будут внедряться постепенно

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Черногория пока не принимала решения о введении виз для российских граждан в рамках синхронизации своей политики с Евросоюзом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики местному изданию "Дан".

В МИД Черногории подчеркнули, что "на данном этапе решение о введении виз не принято". В ведомстве также утверждают, что "любые изменения будут внедряться постепенно" и "в соответствии с европейскими стандартами".

Президент балканской республики Яков Милатович 17 октября заявил, что страна "в скором времени" приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями ЕС, хоть и пытается отсрочить их введение. Граждане РФ могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

Черногория получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Тогда она приложила большие усилия к тому, чтобы разорвать с Сербией процесс вступления в ЕС, который в Брюсселе изначально хотели сделать параллельным для двух стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Черногория сможет вступить в ЕС к 2028 году.