Швейцария расширит оборонное сотрудничество с ЕС

В Берне заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в Европе

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство Швейцарии (Федеральный совет) одобрило "обновленное соглашение" с Европейским оборонным агентством, подтвердив курс на укрепление военного сотрудничества со странами Евросоюза. В Берне заявили, что намерены вывести взаимодействие с ЕС в оборонной сфере "на более стратегический уровень" из-за "ухудшения ситуации с безопасностью в Европе".

Обновленное соглашение вступит в силу в случае его последующего одобрения Советом ЕС.

На заседании 29 октября Федеральный совет "одобрил обновленное соглашение между Швейцарией и Европейским оборонным агентством", подчеркнув, что "в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Европе необходимо переориентировать сотрудничество на более стратегический уровень и актуализировать соглашение". Правительство напомнило, что документ 2012 года дает возможность Швейцарии участвовать в "многочисленных мероприятиях и проектах" Европейского оборонного агентства, "особенно в области исследований и развития технологий". Однако это соглашение "уже не охватывает все области сотрудничества, открытые для третьих стран".

"Переориентируя свою политику в области вооружений, Федеральный совет стремится обеспечить своевременное оснащение вооруженных сил и укрепление обороноспособности", - пояснили в Берне. Обновленное соглашение с Европейским оборонным агентством "способствует такому укреплению, расширяя его сферу применения и уточняя процедуры участия в проектах и программах". Они охватывают, в частности, такие сферы, как "закупки вооружений, исследования, разработки и инновации, контроль качества, техническое обслуживание, обмен информацией и данными, обучение и наращивание потенциала", а также область промышленного сотрудничества.

Европейское оборонное агентство - одно из агентств ЕС, учрежденное Советом объединения в 2004 году. Оно занимается развитием обороноспособности ЕС, разрабатывает нормативно-правовые акты в области регулирования оборонных исследований, разработки и закупок вооружений. В организации состоят все 27 стран ЕС.

Швейцария подтвердила курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января 2024 года внешнеполитической стратегии. Не входящая в Североатлантический альянс и ЕС Швейцарская Конфедерация поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.