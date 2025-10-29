Еще 25 детей двух-трех лет внесли в базу "Миротворца"

Детей обвиняют в сознательном нарушении госграницы и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли в базу 25 детей 2022 и 2023 годов рождения, среди них есть граждане РФ, Украины, а также Казахстана и Таджикистана. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Детям вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указано, что они проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

В базу данных "Миротворца" ранее уже вносились несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. Так, на прошлой неделе в базу попали около 100 двух- и трехлетних детей. Также в 2021 году в списки была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Савенкова считает, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее заявлял, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.