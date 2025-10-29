Politico: Европарламент хотят лишить доступа к российским СМИ

Речь идет о СМИ, попавших под ограничительные меры в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Европарламента обсуждает возможность заблокировать доступ к российским СМИ с оборудования и через сети этого института Евросоюза. Об этом пишет издание Politico.

Оно поясняет, что речь идет о российских СМИ, попавших под ограничительные меры в ЕС. Несмотря на санкции, контент этих СМИ остается доступным в блоке, так как его размещают десятки других веб-сайтов. Парламентская фракция правых партий "Европейские консерваторы и реформисты" на встрече 15 октября обсуждала инициативу о том, чтобы сделать продукцию этих СМИ недоступной для депутатов и сотрудников ЕП.

"Это вопрос информационной безопасности, институциональной сплоченности и доверия к позиции Европарламента <...>", - сказал изданию член ЕП от Латвии Рихардс Колс. По его словам, национальный регулятор Латвии якобы обратился с этим вопросом напрямую к председателю ЕП Роберте Метсоле.

По данным Politico, Метсола якобы рассматривает возможность принятия такой меры, но также изучает, как другие институты ЕС решали тот же вопрос. Колс выразил надежду, что решение будет предложено в ближайшем будущем. В пресс-службе ЕП подтвердили, что этот вопрос обсуждается.

В марте 2023 года схожая мера была принята в отношении соцсети TikTok, доступ к ней с устройств и через сети Европарламента был заблокирован, напоминает издание.