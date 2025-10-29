Катар добивается возобновления переговоров между Ираном и США по ядерному досье

Глава правительства эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что иранская сторона имеет право развивать свою мирную ядерную программу для выработки электроэнергии или чего-то еще в рамках международного права

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Катар взаимодействует с представителями Ирана и США для возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы исламской республики. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Сейчас нет "ядерной гонки", и Иран имеет право развивать свою мирную ядерную программу для выработки электроэнергии или чего-то еще в рамках международного права. И нас беспокоит эта риторика Израиля и Ирана, [ведущая] к эскалации. Мы пытаемся взаимодействовать с США и Ираном, чтобы добиться возобновления переговоров между ними по этому вопросу. Я уверен, что как только мы начнем серьезные переговоры между Ираном и США, мы сможем достичь соглашения", - сказал катарский премьер, выступая в Совете по международным отношениям.