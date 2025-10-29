США сняли санкции с Милорада Додика и членов его семьи

Кроме того, из-под ограничений были также выведены связанные с президентом Республики Сербской юрлица

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты исключили из санкционного списка президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Помимо самого Додика, из списка были исключены его дети Горица и Игорь. Кроме того, из-под санкций были также выведены связанные с Додиком юрлица, в том числе телеканал ATV.

США ввели санкции в отношении Додика в 2017 году.