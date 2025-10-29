МИД Белоруссии: Литва закрытием границ показала отношение к свободе передвижения

Вильнюс решил воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Минск, указал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Литовская сторона закрытием границы с Белоруссией продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

"Касательно заявления Европейской службы внешних действий о ситуации на белорусско-литовской границе складывается стойкое ощущение дежавю. Мы это уже проходили. Литовские же политики решили воспользоваться ситуацией и переложить всю вину на Беларусь, прикрывая собственную неспособность (или нежелание?) найти заказчиков контрабанды у себя. Попутно закрыв в качестве так называемой ответной меры наземные пункты пропуска, они наглядно продемонстрировали свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей", - цитирует его пресс-служба МИД.

По словам Варанкова, после визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит на €43 млрд на нужды обороны.

"Теперь на фоне истеричных разговоров о создании некой "стены дронов", также с многомиллиардным бюджетом, Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью. Видимо, литовские политики также рассчитывают получить свой финансовый куш из бюджета ЕС, используя ту же тактику эскалации напряженности", - отметил он.

Пресс-секретарь напомнил, что проблема контрабанды характерна для большинства границ во всем мире.

"Однако даже генеральный прокурор Литвы целенаправленно избегает формулировок об "организованном характере" и "гибридной атаке" как раз ввиду отсутствия каких-либо доказательств. Если литовская сторона и стоящий за ней Евросоюз искренне желают положить конец проблеме контрабанды, необходимо принимать совместные меры. Для этого требуется наладить нормальное взаимодействие, в том числе по оперативным вопросам, требующим должного обмена информацией между соответствующими службами", - пояснил он.

Варанков подчеркнул, что преступников-контрабандистов и их заказчиков следует искать в первую очередь на литовской стороне.

"Весьма прискорбно, что Европейская служба внешних действий решила публично "благословить" такое попрание государством - членом ЕС. Учитывая масштабы планируемого финансирования оборонных проектов в Восточной Европе, мы не исключаем, что по итогам этой искусственно созданной кризисной ситуации мы узнаем об очередных коррупционных схемах при освоении выделенных ЕС средств", - заключил пресс-секретарь белорусского МИД.