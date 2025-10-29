Лула да Силва созвал заседание правительства после событий в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии вынес на рассмотрение план введения в штате Рио-де-Жанейро "режима закона и порядка"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва созвал экстренное заседание правительства для оценки ситуации в Рио-де-Жанейро, где в результате операции правоохранительных органов против местных наркоторговцев число погибших уже превысило 130 человек. Об этом сообщила газета O Globo.

По ее информации, президент вынес на рассмотрение план введения в штате Рио-де-Жанейро "режима закона и порядка" (A Garantia da Lei e da Ordem) - специальной конституционной меры федерального правительства по привлечению Вооруженных сил республики, включая бронетехнику и авиацию, для обеспечения безопасности.