США выведут из Румынии боевую группу Сухопутных войск

Никакие войска ей на замену не направят, сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выведут из Румынии бригадную боевую группу из состава 101-й воздушно-десантной дивизии американских Сухопутных войск, никакие войска ей на замену направляться не будут. Об этом говорится в письменном заявлении командования Сухопутных войск США в Европе.

В документе уточняется, что упомянутая бригада "будет, как намечалось, передислоцирована", возвращена к месту постоянного базирования в штате Кентукки "без замены". "Речь не идет о выводе американских [сил] из Европы или о сигнале, свидетельствующем об ослаблении приверженности НАТО и статье 5 [подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора альянса, закрепляющей в нем принцип коллективной обороны]. Речь идет о позитивном признаке расширения европейского потенциала и ответственности", - считает Пентагон.

По его оценке, принятое Вашингтоном решение "не приведет к изменениям в сфере безопасности в Европе". США сохраняют "мощное присутствие на всем европейском театре военных действий", отметили в командовании американских Сухопутных войск на континенте.

В пресс-службе Военного министерства США оставили без ответа просьбу ТАСС пояснить, следует ли ожидать каких-то дальнейших сокращений численности американских военнослужащих в Европе. Президент США Дональд Трамп заявил в начале октября, что Вашингтон не намерен сокращать американский воинский контингент в Европе, но может произвести определенную передислокацию этих сил.