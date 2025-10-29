Bloomberg: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

Место проведения встречи пока окончательно не определено, отметили источники агентства

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, место проведения встречи пока окончательно не определено.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что в начале ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанесет визит в Вашингтон и встретится там с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения страны и все переговоры с американцами будут идти в этом направлении.