Сирия официально признала Косово независимым государством

Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений

ТУНИС, 29 октября. /ТАСС/. Сирия объявила об официальном признании Косова независимым и суверенным государством. Об этом говорится в заявлении МИД переходного правительства страны.

"Сирийская Арабская Республика заявляет об официальном признании Республики Косово в качестве независимого и суверенного государства", - говорится в тексте. МИД также подчеркнул, что "Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений с Республикой Косово и развитие двустороннего сотрудничества".

Согласно заявлению, решение было принято после трехсторонней встречи представителей Сирии, Косова и Саудовской Аравии, которая состоялась в Эр-Рияде.

27 октября в Саудовскую Аравию для участия в международной инвестиционной конференции Future Investment Initiative прибыла делегация переходного правительства Сирии, а 28 октября - временный сирийский лидер Ахмед аш-Шараа.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.