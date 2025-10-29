МИД Белоруссии указал на потерю власти некоторыми странами Запада

Они привыкли столетиями жить за счет глобального Юга, указал министр иностранных дел Максим Рыженков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Определенные страны коллективного Запада еще пытаются ухватить власть, которую стремительно теряют. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Некоторые страны коллективного Запада еле-еле пытаются ухватить ту власть, которую они стремительно теряют", - сказал он. Глава МИД напомнил, что эти государства привыкли столетиями жить за счет глобального Юга.

"Поэтому [им] трудно, потому что сегодня [необходимо] встраиваться в новую модель, которая предполагает справедливое отношение к каждому", - пояснил Рыженков.

По словам руководителя дипведомства, Евразия от Лиссабона до Джакарты будет только сильнее, мощнее и успешнее. Он отметил, что с каждым годом растет уровень взаимодействия между Белоруссией, Россией, Китаем, Индией, Ираном, странами Центральной Азии.

"И когда мы говорим про нашу большую Евразию, не надо забывать, что это пространство с огромным человеческим ресурсом, с приличными технологиями. У нас хватает технологий и знаний, многим из которых Западу еще надо поучиться. Каждое из наших государств может добавить что-то очень интересное в общий котел: ресурсы, логистические маршруты, выходы к океанам, морям, какие-то знания и подходы философские к выстраиванию многополярного мира", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

На этом фоне Запад, говоря об изоляции Белоруссии и РФ "от цивилизованного мира", на самом деле, сам изолируется от глобального большинства, подчеркнул Рыженков.

"Я уверен, рано или поздно Европа задумается об этом", - считает он.