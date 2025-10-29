Эрдоган вручит Гутерришу международную премию мира имени Ататюрка

Президент Турции выразил генеральному секретарю ООН благодарность за усилия, направленные на установление мира и стабильности на всей Земле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вручит Международную премию мира имени Ататюрка 2025 года генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"Нашу Международную премию мира имени Ататюрка мы вручим генеральному секретарю Организации Объединенных Наций господину Антониу Гутерришу. Я выражаю ему благодарность за усилия, направленные на установление мира и стабильности на всей Земле", - заявил Эрдоган во время выступления по случаю празднования Дня республики в Анкаре.

Международная премия мира имени основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка является официальной государственной наградой. Она выдается лицам, за их заслуги в деле мира, международной дружбы и доброй воли в соответствии с принципом Ататюрка "Мир дома, мир во всем мире".