Эрдоган: Турция за 20 лет стала конкурентом в сфере ВПК на международной арене

Президент республики отметил, что его страна действует в международной политике так, чтобы "не оставлять своих друзей в трудные времена"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Denes Erdos

АНКАРА, 29 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за последние 20 лет его страна стала конкурентом мировых лидеров в сфере ВПК.

"Накануне мы открыли современное предприятие [по производству танков], которым можно гордиться. Мы передали нашей армии основной боевой танк Altay. Надеемся, что в течение следующих шести лет мы передадим в распоряжение нашей армии в общей сложности 250 этих танков. Мы теперь создаем собственные танки, собственные боевые корабли, собственные беспилотные летательные аппараты, собственные вертолеты и боевые самолеты. Еще 20 лет назад оборонная промышленность нашей страны на 80% зависела от импорта, но благодаря нашим усилиям сегодня она вышла на уровень, когда стала конкурировать с мировыми лидерами", - заявил Эрдоган во время выступления по случаю празднования Дня республики в Анкаре.

Турецкий лидер отметил, что его страна действует в международной политике так, чтобы "не оставлять своих друзей в трудные времена". "Где бы в мире ни находились угнетенные, мы спешим им на помощь. Мы обеспечиваем активное присутствие в регионах и за столом переговоров в самых различных вопросах - от прекращения войн и конфликтов до гуманитарной помощи в зонах кризисов и стихийных бедствий", - сказал он.

Говоря о стратегии Анкары создать свободную от терроризма Турцию, Эрдоган указал, что страна "решительно настроена добиться этого на каждом квадратном метре ее территории, действуя терпеливо, упорно и со здравым смыслом и хладнокровием".