Никонорова: приглашение СМИ в котлы ВСУ поможет избежать инсценировок, как в Буче

По мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, инициатива рассчитана не только на информационный, но и на политико-психологический эффект

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Приглашение президента РФ Владимира Путина для западных СМИ посетить окруженных военнослужащих ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название - Покровск) нацелено на прозрачное освещение ситуации на фронте и поможет избежать провокаций и инсценировок, подобных провокации в Буче. Такое мнение высказала ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

"Заявление нашего президента о готовности временно прекратить боевые действия под Купянском и Покровском для допуска журналистов, включая украинских и зарубежных, демонстрирует уверенность Москвы в правдивости и прозрачности своих действий. Этот шаг направлен на то, чтобы международное сообщество могло убедиться в реальном положении дел, без искажений и постановочных инсценировок, подобных Буче, которые активно использовались в информационной войне против России", - сказала Никонорова.

По ее мнению, инициатива рассчитана не только на информационный, но и на политико-психологический эффект. "Таким образом мы показываем, что нам нечего скрывать, тогда как отказ западных или украинских журналистов от поездки лишь подчеркнет, кто действительно заинтересован в правде, а кто - в сохранении удобного мифа. Одновременно предложение президента позволяет исключить любые провокации, которые могли бы быть использованы против России в пропагандистских целях", - подытожила собеседница агентства.

О провокации в Буче

В апреле 2022 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буча Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Минобороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.

В июле 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что направит генсеку ООН Антониу Гутерришу новый запрос о предоставлении российской стороне имен людей, чьи тела были показаны в СМИ в связи с антироссийской провокацией в Буче. Ранее президент Путин отметил, что провокация в Буче была нужна Украине, чтобы объяснить отказ от договоренностей с РФ несмотря на то, что прежде в ходе переговоров стороны сумели достичь обоюдовыгодных решений. По его словам, решение об отказе от переговоров было сделано по указке западных кураторов, в том числе Великобритании.