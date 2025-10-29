ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава МИД Кубы поблагодарил страны, поддержавшие резолюцию против блокады

Родригес Паррилья назвал принятие ГА ООН резолюции "победой правды над империалистической ложью"
17:40

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья поблагодарил государства, которые выступили на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН за принятие резолюции о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США.

"Мы благодарим страны, которые вновь потребовали прекращения американской блокады нашего народа", - написал министр X. Он назвал принятие ГА ООН резолюции "победой Кубы и ее народа, победой правды над империалистической ложью".

"Никакая клеветническая кампания не сможет сломить силу истины, которую мы защищаем, - подчеркнул Родригес Паррилья. - Блокада существует, она реальна и причиняет неисчислимые страдания народу Кубы". "Одобрение резолюции подавляющим большинством стран в 33-й раз свидетельствует об осуждении этой геноцидной политики, лишенной какой-либо моральной основы", - отметил он.

Несколько дней назад, выступая на пресс-конференции в Гаване, министр заявил о наличии достоверной информации о запугивании и давлении правительства США на ряд стран, особенно Латинской Америки и Европы, с целью принудить их изменить свою традиционную позицию поддержки резолюции, требующей отмены торгово-экономической блокады республики. Родригес Паррилья выразил уверенность, что подавляющее большинство государств - членов ООН вновь потребуют прекращения блокады.

В среду Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции в отношении Кубы. Документ поддержали 165 стран, включая Россию и Белоруссию. Против проголосовали США, Аргентина, Венгрия, Израиль, Парагвай, Северная Македония и Украина, 12 стран воздержались. Помимо призыва к отмене экономических рестрикций в отношении Кубы, резолюция содержит требование к генеральному секретарю ООН о подготовке доклада по ее исполнению. Резолюции ГА ООН не имеют обязательного юридического статуса. 

