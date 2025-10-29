Украина закрывает посольство на Кубе и понизит уровень дипотношений

В министерстве иностранных дел отметили, что этот шаг нельзя считать внезапным, учитывая тесные отношения Кубы и России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о решении закрыть посольство страны в Гаване в 2025 году и понизить уровень дипломатических отношений с Кубой.

"В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений", - приводит слова министра ведомство в своем Telegram-канале. Как напомнил Сибига, Украина голосовала "против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения американской блокады Кубы".

В украинском министерстве иностранных дел отметили, что этот шаг нельзя считать внезапным, учитывая тесные отношения Кубы и России.

Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли ранее в беседе с ТАСС назвал позором тот факт, что Украина воздерживалась при голосовании в ООН по резолюции о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова, которую уже более 60 лет ведут власти США. Коронелли напомнил, что киевский режим забыл, как кубинцы абсолютно безвозмездно в 1990-е годы лечили украинских детей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.