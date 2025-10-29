Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС крайне серьезной

Необходимо установить режим прекращения огня вокруг станции, считает глава МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Eugene Hoshiko

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается крайне серьезной, необходимо установить режим прекращения огня вокруг станции для ее ремонта. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Ситуация остается очень серьезной, - сказал он. - Мы по-прежнему находимся в состоянии, когда там ведутся боевые действия, так что необходимо согласовать перемирие для того, чтобы рабочие могли провести ремонт".

Гросси добавил, что процесс восстановления ЛЭП "Ферросплавная-1" на ЗАЭС продолжается.

Энергоснабжение Запорожской АЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя - высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября. Ранее специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.

9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. 15 октября глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что планируется режим тишины без боевых действий с обеих сторон для ремонта поврежденных линий. По его словам, восстановление ЛЭП "Днепровская" и "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС может занять шесть-семь дней.