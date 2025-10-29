Законодатель Луна: стремление к взаимопониманию с РФ отвечает интересам США

Член Палаты представителей Конгресса указала, что эпоха холодной войны "закончилась более 30 лет назад"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) заявила, что стремление к взаимопониманию с Россией и урегулированию кризиса на Украине отвечает американским интересам. Об этом говорится в переданном ТАСС ее заявлении по итогам состоявшейся 25 октября встречи со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Я не ястреб войны", - заявила Луна, подчеркнув, что эпоха холодной войны "закончилась более 30 лет назад".

"Эта эпоха позади, и американцы не заинтересованы в ее возрождении. Стремление к взаимопониманию с Россией и поддержка мирного урегулирования этого разрушительного конфликта через диалог и компромисс - это истинная позиция America First ("Америка прежде всего" - прим. ТАСС)", - заявила она.

"Стоит отметить, что [американские] президенты от [Джона] Кеннеди до [Джорджа] Буша и [Билла] Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Провалом во внешней политике эти отношения стали лишь при администрации [Барака] Обамы", - подчеркнула законодатель.

"Я с нетерпением жду, когда президент [США Дональд] Трамп добьется очередной исторической победы в мирных переговорах, и я буду публично поддерживать его на каждом этапе", - заявила она.