Законодатель США Луна назвала продуктивной встречу с Дмитриевым

Член Палаты представителей Конгресса заявила о наличии точек соприкосновения

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна назвала продуктивной встречу со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, заявив о наличии точек соприкосновения.

Как следует из заявления законодателя, переданного ТАСС, состоявшаяся в выходные, 25 и 26 октября, встреча с Дмитриевым была "продуктивной, несмотря на недовольство воинственно настроенных членов Конгресса и бюрократов ЕС, извлекающих выгоду из хаоса".

"Мы наметили точки соприкосновения, основывающиеся на общих ценностях и интересах наших стран - мире, торговле и взаимном уважении", - отметила она.

Законодатель подчеркнула, что "поддерживает стремление президента [США] Дональда Трампа к завершению бесконечных конфликтов и восстановлению глобальной стабильности дипломатическими методами".

"Любой порядочный человек должен понимать, что этому конфликту [на Украине] пора положить конец", - заявила она, выразив уверенность в том, что кризиса удалось бы избежать, если бы у власти в Вашингтоне на тот момент находился действующий американский лидер.