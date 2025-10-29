Законодатель США Луна назвала мир на Украине "высшим приоритетом" для Трампа

С ее точки зрения, стратегия американского лидера "тверда, справедлива"

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Обеспечение мира, в том числе на Украине, является "высшим приоритетом" для президента США Дональда Трампа. С таким заверением выступила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида), которая провела ранее встречу со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Президент Трамп ясно дает понять, что мир является его высшим приоритетом", - заявила Луна ТАСС. С ее точки зрения, стратегия Трампа "тверда, справедлива и опирается на простую правду: дипломатия спасает жизни людей".

"Под руководством президента Трампа исторические мирные соглашения были достигнуты на Ближнем Востоке и в Африке", - убеждена законодатель.

"Я уверена, что он обеспечит схожие результаты и на Украине", - подчеркнула она.

"Америке следует поддерживать мир и процветание, а не финансовое разрушение. Я не одинока в таких усилиях. Другие члены Палаты представителей тоже принимают участие в этих разговорах", - отметила Луна.

Ее встреча с Дмитриевым прошла в Майами (штат Флорида) 25 октября.