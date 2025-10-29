Законодатель Луна заявила о подготовке встречи законодателей России и США

Место проведения согласовывается по дипломатическим каналам, сообщила член Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Встреча российских и американских законодателей готовится, место ее проведения согласовывается по дипломатическим каналам. Об этом сообщила ТАСС член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида), которая провела 25 октября встречу со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Я возглавлю делегацию членов Конгресса, чтобы встретиться [с коллегами] из российской Думы. И мы в настоящее время координируем действия по дипломатическим каналам, чтобы определить место этой встречи", - заявила Луна.

Ее встреча с Дмитриевым прошла в Майами (штат Флорида) 25 октября.