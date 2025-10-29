Экзитпол: партия "Демократы-66" лидирует на выборах в Нидерландах

На втором месте идет крайне правая Партия свободы

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 29 октября. /ТАСС/. Проевропейская партия "Демократы-66" лидирует на выборах в парламент Нидерландов с 27 мандатами, за ней с минимальным отрывом следует крайне правая Партия свободы (25 мест). Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного исследовательским центром Ipsos.

Тройку лидеров замыкает входящая в правящую коалицию праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата). Итоги экзитпола были опубликованы в прямом эфире телеканала NOS.