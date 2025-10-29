Экс-дипломат Прауд: Зеленский рассматривает военные действия как бизнес

Отставной британский дипломат отметил, что у Киева нет интереса в окончании конфликта

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский использует конфликт на Украине как способ заработка за счет средств западных налогоплательщиков. Такое мнение высказал отставной британский дипломат, экс-советник по экономическим вопросам в посольстве Великобритании в Москве (2014-2019) Иэн Прауд.

"Единственное отличие коррупции при Зеленском и при предыдущих президентах Украины заключается в большом количестве средств, к которым имеют доступ его коррумпированные приспешники благодаря огромному притоку денег западных налогоплательщиков", - написал в X. Прауд также отметил, что у Киева нет интереса в окончании конфликта, поскольку он рассматривает военные действия как бизнес.

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а коррупция продолжает процветать почти во всех отраслях. С введением на Украине военного положения и мобилизации в феврале 2022 года коррупция лишь усилилась.