Конгрессвумен Луна: лозунг Трампа означает и ставку на диалог

Член Палаты представителей Конгресса США отметила, что лозунг "Америка превыше всего" означает выбор диалога с другими государствами, а не конфронтацию

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Лозунг нынешнего президента США Дональда Трампа "Америка на первом месте" означает в том числе ставку на диалог с другими государствами. Об этом заявила ТАСС член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, которая провела ранее встречу со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

"Мы более не находимся в периоде холодной войны. [Лозунг] "Америка на первом месте" - означает выбор диалога, а не смертей", - сказала Луна, которая, как и Трамп, входит в Республиканскую партию США. В нижней палате Конгресса законодательница представляет штата Флорида. "Слишком долго modus operandi Вашингтона заключался в том, чтобы позволять провалившимся контактам лидеров приводить к гибели юношей и девушек (то есть военнослужащих, павших при различных вооруженных конфликтах - прим. ТАСС). Я отказываюсь позволить этому продолжаться", - подчеркнула Луна.

Ее встреча с Дмитриевым прошла в Майами (штат Флорида) 25 октября.